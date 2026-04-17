Mit früherem Mr. Universum zum Box-Triumph

Der Stanglwirt in Going ist eine feine kleine Boxzelle in Österreich. Elisa Frey, die in dem Fünfsterne-Hotel auch Box- und Fitnesskurse gibt, krönte sich vergangenen Sonntag mit einem K.o-Sieg gegen Oliwa Koziura zur deutschen Meisterin. Und Alem Begic, der beim Stanglwirt wie Frey unter dem sportlichen Leiter Björn Schulz trainiert, kämpft am 23. Mai in Ägypten um den WM-WBO-Titel im Supermittelgewicht.
Vom Sieg von Frey war auch Verena Pooth, die seit zehn Jahren bei Björn Schulz Boxtraining nimmt, begeistert. Die TV-Moderatorin sagte: „Ich habe noch nie ein Mädl gesehen, das so viel Power hat, so viel Energie.“
Sechster K.o.-Sieg im sechsten Kampf
In der Vorbereitung trainierte Elisa auch mit Ralf Moeller sowie Moderatorin und Sängerin Jana Ina Zarella. Schulz sagte über die 23-jährige Sportstudentin: „Das war eine sehr starke und reife Leistung.“ Im sechsten Kampf war es der sechste K.o.-Sieg, dieses Mal war es ein technischer K.o. nach der dritten Runde.
Schützte schon Schwarzenegger, Merkel und Tyson
Seinen zweiten Profikampf beim Stanglwirt gewann Patrick Niewerth, der als Bodyguard schon Arnold Scharzenegger, die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Box-Gigant Mike Tyson schützte. Paul Boberg siegte in seinem ersten Profikampf. Ebenfalls bemerkenswert: Für den Irmengard Hof am Chiemsee, er sich an Familien mit schwerst-, unheilbar-, krebs- und chronisch kranken Kindern, ihre Angehörigen sowie an behinderte Kinder richtet, wurden 12.000 Euro gesammelt.
Kampf vor den Pyramiden von Gizeh
Schulz, Sportlicher Leiter beim Stanglwirt, freut sich jetzt schon auf den 23. Mai. Dort verteidigt im Hauptkampf Schwergewichts-Weltmeister Oleksandr Usyk seinen WBC-Titel im Schwerkampf gegen Kickbox-Legende Rico Verhoeven. Das Event geht vor den ägyptischen Pyramiden von Gizeh, einem der sieben Weltwunder, über die Bühne.
„Toll, dass Alem diese Chance bekommt“
Und im Co-Main-Event trifft Alem Begic (29-0-1, 23 KOs), Schützling von Björn Schulz, auf Hamzah Sheeraz (22-0-1, 18 KOs). Sie kämpfen um den WBO-Titel im Supermittelgewicht. Schulz: „Wir arbeiten seit zehn Jahren sehr hart, es ist toll, dass Alem jetzt diese Chance bekommt.“
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