Mit früherem Mr. Universum zum Box-Triumph

Der Stanglwirt in Going ist eine feine kleine Boxzelle in Österreich. Elisa Frey, die in dem Fünfsterne-Hotel auch Box- und Fitnesskurse gibt, krönte sich vergangenen Sonntag mit einem K.o-Sieg gegen Oliwa Koziura zur deutschen Meisterin. Und Alem Begic, der beim Stanglwirt wie Frey unter dem sportlichen Leiter Björn Schulz trainiert, kämpft am 23. Mai in Ägypten um den WM-WBO-Titel im Supermittelgewicht.