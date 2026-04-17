Statt Briefmarken! Graz-Crack sammelt Meistertitel

Ist er die personifizierte Titelgarantie im Eishockey-Kader der 99ers? Paul Stapelfeldt zieht Meistertitel jedenfalls an: Nach vier Pokalen mit Salzburg könnte nun mit den Grazern der fünfte en suite folgen. Der „Fünferpack“ wäre neuer Liga-Rekord. Doch dafür muss im Finale erst einmal Pustertal geschlagen werden. Heute wartet in Bruneck Spiel zwei!
Manche Männer sammeln Briefmarken, 99ers-Verteidiger Paul Stapelfeldt sammelt Meistertitel. Und das in Serie! Vier Mal in Folge krönte sich der 27-Jährige mit Salzburg zuletzt in der Eishockey-Liga zum Champion. Auch mit den 99ers greift Stapelfeldt, der Titel förmlich anzieht, wieder nach dem ganz großen Coup. Einem, der – sofern Graz die Finalserie gegen Pustertal packt – in die Geschichtsbücher eingehen könnte.
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