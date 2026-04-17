Trotz Waffenruhe: Israel beschießt Libanon-Dörfer

Iran fordert Truppenabzug aus Libanon

Attacken der Hisbollah-Miliz und anderer bewaffneter Gruppen auf Israel soll die Regierung in Beirut verhindern. Israel behält sich dem Text zufolge das Recht auf Selbstverteidigung gegen geplante oder laufende Angriffe vor, verzichtet jedoch auf Offensiven. Der Iran forderte am späten Donnerstagabend einen vollständigen Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon. Das teilte das Außenministerium in Teheran laut iranischen Medienberichten mit. Kurz vor Beginn der Waffenruhe hatte es noch Angriffe aus beiden Lagern gegeben.