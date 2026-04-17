Mbappe: „Müssen uns selbstkritisch hinterfragen“

Via Instagram hat sich Kylian Mbappe zum dramatischen Champions-League-Aus gegen den FC Bayern geäußert. „Wir müssen uns selbstkritisch hinterfragen, um diese Art von Enttäuschung nicht noch einmal erleben zu müssen“, schrieb der Real-Superstar am Donnerstag.
Die „Königlichen“ waren mit einer 1:2-Pleite aus dem Viertelfinal-Hinspiel nach München gereist und dennoch sah es lange danach aus, als würden sich die Spanier in die Verlängerung retten. Dreimal führten Mbappe und Co. in der Allianz Arena, am Ende des Abends durften jedoch die Hausherren einen 4:3-Erfolg bejubeln und stehen nun gegen PSG im Halbfinale der Königsklasse.
Titellose Saison?
Real Madrid hingegen wird die Saison wohl ohne Titel beenden. Neben dem Aus in der Champions League war für die Hauptstädter auch in der Copa del Rey im Achtelfinale gegen Albacete Schluss. Bleibt nur noch La Liga, wo der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona jedoch bereits neun Punkte beträgt.
Ein enttäuschendes Jahr für den spanischen Topklub – das muss auch Mbappe einsehen: „Wir haben bis zum Ende versucht, aber es war nicht genug. Es ist enttäuschend, aus einem so wichtigen Wettbewerb auszuscheiden, aber wir müssen nach vorne schauen.“ Die nächste Möglichkeit, sich den Frust von der Seele zu spielen, bietet sich dem Franzosen am Dienstag, wenn Real Madrid Alaves empfängt.
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