Mbappe: „Müssen uns selbstkritisch hinterfragen“

Ein enttäuschendes Jahr für den spanischen Topklub – das muss auch Mbappe einsehen: „Wir haben bis zum Ende versucht, aber es war nicht genug. Es ist enttäuschend, aus einem so wichtigen Wettbewerb auszuscheiden, aber wir müssen nach vorne schauen.“ Die nächste Möglichkeit, sich den Frust von der Seele zu spielen, bietet sich dem Franzosen am Dienstag, wenn Real Madrid Alaves empfängt.