Daimler wäscht sich in den USA mit Milliarden rein

Zum Vergleich mit den US-Behörden - darunter die Umweltbehörde und das Justizministerium - gehört die Zahlung einer Zivilstrafe in Höhe von 875 Millionen Dollar. Dazu kommen Serviceleistungen für Besitzer in den USA von Mercedes-Pkw und -Lkw mit Dieselmotor in nicht näher bezifferter Höhe. Schließlich sind in der Summe von 1,5 Milliarden Dollar noch Zahlungen zur Minderung von Stickoxidemissionen in den USA enthalten - etwa die Ausstattung von 15 Diesel-Lokomotiven mit neuem Motor.