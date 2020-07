„Rechtsextreme Videos auf TikTok nicht gelöscht“

TikTok weist Vorwürfe zurück

Die Internetplattform mit Hauptsitz in China hatte in der Vorwoche in einer Stellungnahme erste Vorwürfe bezüglich der Verbreitung rechtsextremer Videos zurückgewiesen. „Unsere Community-Richtlinien machen deutlich, was auf unserer Plattform akzeptabel ist und was nicht. Wir tolerieren keine Inhalte, die Hassreden enthalten“, hieß es. Dazu würden auch die erwähnten antisemitischen Videos und Sounds zählen, „die wir bereits entfernt haben“, verkündete die Social-Media-Plattform. Außerdem arbeite man kontinuierlich daran, die eigenen Technologien und Richtlinien zu verbessern, um so sicherzustellen, dass TikTok ein positiver und sicherer Ort bleibe, in dem sich die Nutzer kreativ ausdrücken könnten.