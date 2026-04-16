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Shannon Elizabeth

„American Pie“-Sexbombe heizt nun auf OnlyFans ein

Society International
16.04.2026 17:00
In „American Pie“ ließ Shannon Elizabeth die Herzen der Teenies höher schlagen. Ihre Fans können ...
In „American Pie“ ließ Shannon Elizabeth die Herzen der Teenies höher schlagen. Ihre Fans können jetzt auf OnlyFans die „sexy Seite“ der Schauspielerin entdecken.(Bild: APA-Images / Interfoto / Constantin Film AG)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Ich will frei sein!“ Von ihrem nackten Busen träumten Millionen von Teenie-Boys – nachdem sie diesen heiße Austauschschülerin Nadia in der Kult-Komödie „American Pie“ zu Schau stellte. Die Rolle war der Durchbruch von Shannon Elizabeth, die sich jetzt mit sexy Neuigkeiten zurückmeldet.

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Inzwischen lebt Shannon Elizabeth weit weg von Hollywood und kümmert sich um Umwelt- und Tierschutz in Südafrika. Dass sie jetzt wieder Schlagzeilen macht, liegt an ihrem „neuen Kapitel“, das sie in ihrem Leben aufschlagen will: Denn sie will sich „freimachen“ – und zwar auf der Erotikplattform OnlyFans!

„Direkt mit meinen Fans verbunden“
Im Interview mit dem Magazin „People“ begründete die 52-Jährige ihre Entscheidung damit, dass sie so endlich ihr eigenes Schicksal direkt in die Hand nehmen und ihr Leben finanzieren kann: „Ich habe mein Leben in Hollywood verbracht, wo andere Leute die Kontrolle über mein Image und den Verlauf meiner Karriere hatten.“

Doch damit sei jetzt Schluss: „Ich habe OnlyFans gewählt, weil ich so direkt mit meinen Fans verbunden bin - und das zu meinen eigenen Bedingungen.“

Auf Instagram zeigt sich Shannon Elizabeth am liebsten mit ihrem Hund, wie etwa auf diesem Schnappschuss:

„Werde sexy Seite von mir zeigen“
Worauf genau sich ihre Abonnenten freuen können – für dieses Wissen muss man zahlen. Elizabeth verrät nur vielversprechend: „Ich werde eine sexy Seite von mir zeigen, die noch niemand zuvor zu sehen bekommen hat. Ich werde den Fans sehr nah sein.“ Sie glaubt, dass die Online-Plattform für sie das beste Mittel ist, vollkommene Handlungsfreiheit zu haben: „Für mich ist es die Zukunft.“

Elizabeth blickt bis heute stolz auf ihre Rolle in „American Pie“ zurück, die sie vor 27 Jahren zum Sexsymbol werden ließ: „Ich hatte vorher noch nie eine Rolle in einem großen Film gehabt und war so aufgeregt.“

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Am Ende war es für sie leicht, zur freizügigen Nadia zu werden: „Ich hatte vorher schon viel gemodelt – darunter auch Shootings in Unterwäsche und Bikinis. Deshalb war es für mich etwas, worüber ich nicht lange nachdenken musste und was ich kannte.“

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