„American Pie“-Sexbombe heizt nun auf OnlyFans ein

„Werde sexy Seite von mir zeigen“

Worauf genau sich ihre Abonnenten freuen können – für dieses Wissen muss man zahlen. Elizabeth verrät nur vielversprechend: „Ich werde eine sexy Seite von mir zeigen, die noch niemand zuvor zu sehen bekommen hat. Ich werde den Fans sehr nah sein.“ Sie glaubt, dass die Online-Plattform für sie das beste Mittel ist, vollkommene Handlungsfreiheit zu haben: „Für mich ist es die Zukunft.“