Wie Ameisen ihre eigenen Superstraßen bauen

Wenn Wege unterbrochen werden

Auch für Ameisen sind funktionierende Verbindungen entscheidend. Wird ihr Lebensraum durch Straßen, versiegelte Flächen oder andere Hindernisse zerschnitten, erschwert das die Nahrungssuche erheblich. Die Tiere müssen größere Distanzen zurücklegen, was Zeit und Energie kostet. Für die Kolonie kann das spürbare Folgen haben. Reichen die Ressourcen nicht mehr aus, wird ein Standort im Extremfall aufgegeben. Die kleinen Insekten sind damit stärker auf intakte Lebensräume angewiesen, als es auf den ersten Blick scheint.