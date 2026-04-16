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Wie Ameisen ihre eigenen Superstraßen bauen

Tierecke
16.04.2026 16:51
Für Ameisen sind funktionierende Verbindungen entscheidend. Wird ihr Lebensraum durch Straßen, ...
Für Ameisen sind funktionierende Verbindungen entscheidend. Wird ihr Lebensraum durch Straßen, versiegelte Flächen oder andere Hindernisse zerschnitten, erschwert das die Nahrungssuche erheblich.(Bild: Macro Viewpoint - stock.adobe.com)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Während wir im Frühverkehr Nerven lassen und im Stau verzweifeln, läuft ein paar Zentimeter unter uns alles wie geschmiert: Tausende Ameisen marschieren gezielt im Gänsemarsch – ohne Streit, ohne Chaos, ohne „Ich war zuerst dran!“. Willkommen auf Österreichs wohl effizientesten Verkehrsader: der Ameisenstraße.

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Wer sich im Garten oder am Wegesrand einen Moment Zeit nimmt, entdeckt sie fast überall: Ameisen, die in scheinbar endlosen Kolonnen unterwegs sind. Was auf den ersten Blick ungeordnet wirkt, folgt in Wahrheit einem klaren System. Ameisenstraßen zählen zu den kleinsten „wilden Wegen“ der Natur – und gleichzeitig zu den effizientesten.

Die Tiere bewegen sich zielstrebig über Wiesen, Steine und selbst kleinste Hindernisse hinweg. Barrieren werden nicht lange diskutiert, sondern einfach umgangen oder überwunden. Dabei entsteht der Eindruck eines perfekt eingespielten Teams, in dem jedes Tier seine Aufgabe kennt.

Die Ameisenstraße – ein faszinierendes System!
Die Ameisenstraße – ein faszinierendes System!(Bild: Dario Lo Presti)

Duftspur statt Wegweiser 
Am Beginn jeder Ameisenstraße steht eine einzelne Arbeiterin. Sie verlässt das Nest auf der Suche nach Nahrung und markiert auf dem Rückweg den gefundenen Weg mit Duftstoffen. Diese Spur dient den anderen Ameisen als Orientierung. Je mehr Tiere ihr folgen, desto stärker wird die Markierung – und desto stabiler wird die Route.

So entstehen innerhalb kurzer Zeit gut erkennbare Ameisenstraßen, auf denen die Tiere oft dicht hintereinander marschieren. Der Weg wird dabei ständig „aktualisiert“ und angepasst, je nachdem, wie ergiebig die Nahrungsquelle ist.

Ökologischer Nutezn

  • Ameisen spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie lockern den Boden, verbessern dessen Durchlüftung und tragen zur Humusbildung bei.
  • Gleichzeitig beseitigen sie abgestorbene Insekten und organisches Material und wirken so als „natürliche Aufräumer“.
  • Viele Arten verbreiten zudem Pflanzensamen und fördern dadurch die Verjüngung von Wiesen und Wäldern.
  • Auch als Nahrungsquelle für Vögel, Reptilien und andere Insekten sind sie ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette.

Verbindung zum Nest 
Alle Wege führen schließlich zurück zur Kolonie. Besonders auffällig sind dabei die Hügel der Waldameisen, die aus Nadeln, Zweigen und anderen Pflanzenresten errichtet werden. Diese Bauwerke können beachtliche Größen erreichen und reichen oft deutlich tiefer in den Boden, als von außen sichtbar ist.

Wenn Wege unterbrochen werden 
Auch für Ameisen sind funktionierende Verbindungen entscheidend. Wird ihr Lebensraum durch Straßen, versiegelte Flächen oder andere Hindernisse zerschnitten, erschwert das die Nahrungssuche erheblich. Die Tiere müssen größere Distanzen zurücklegen, was Zeit und Energie kostet. Für die Kolonie kann das spürbare Folgen haben. Reichen die Ressourcen nicht mehr aus, wird ein Standort im Extremfall aufgegeben. Die kleinen Insekten sind damit stärker auf intakte Lebensräume angewiesen, als es auf den ersten Blick scheint.

Wie wird man Ameisen in der Wohnung wieder los?

  • Zugänge schließen: Ritzen bei Fenstern, Türen oder Fassade abdichten.
  • Spuren entfernen: Mit Essigwasser oder Zitrone reinigen.
  • Futterquellen vermeiden: Lebensmittel gut verschließen, sauber halten.
  • Natürlich abschrecken: Zimt, Lavendel oder Kreide entlang der Wege.

Wichtig: Auf Gift möglichst verzichten – schont Umwelt und Raumklima.

Ameisen im Haus 
Weniger willkommen sind Ameisen, wenn sie ihren Weg ins Innere von Gebäuden finden. Meist sind es einzelne Kundschafter, die auf der Suche nach Nahrung fündig werden und anschließend eine Duftspur für ihre Artgenossen legen. Innerhalb kurzer Zeit entsteht so auch im Wohnraum eine kleine Ameisenstraße. Gefährlich sind die Tiere nicht, dennoch werden sie als lästig empfunden.

In Innenräumen sind Ameisen eher unliebsame Besucher, aber mit einfachen Mitteln kann man sie ...
In Innenräumen sind Ameisen eher unliebsame Besucher, aber mit einfachen Mitteln kann man sie wieder aus der Küche vertreiben.(Bild: nelladel - stock.adobe.com)

Kleine Wege mit großer Bedeutung
Abhilfe schafft in der Regel das Auffinden und Verschließen der Zugangsstellen. Sind diese unterbrochen, verschwindet meist auch die Ameisenstraße rasch wieder.  Ameisenstraßen zeigen eindrucksvoll, wie wichtig funktionierende Verbindungen in der Natur sind. Was im Kleinen sichtbar wird, gilt auch im Großen: Ohne intakte Wege können Tiere weder ausreichend Nahrung finden noch ihre Lebensräume dauerhaft erhalten.

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