Selbst Symphoniker spielten für Aaron Gruen auf!

Auslaufen auf der Hauptallee

Jetzt aber ist Gruen in Wien – und das große Wochenende kann beginnen! Nach dem Einchecken im Athleten-Hotel lief er auf der Hauptallee im Prater seine vom Flug müden Beine aus, dann Abendessen mit seiner Freundin Katie Goldenberg, die ebenfalls am Sonntag Marathon läuft. Am Freitag steht dann die große Pressekonferenz mit ihm als Stargast an, nachmittags ist er beim „Konzert zum Marathon“ bei der Generalprobe im „Goldenen Saal“ im Musikverein dabei.