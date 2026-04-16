Selbst Symphoniker spielten für Aaron Gruen auf!

Sensationeller Empfang am Flughafen Schwechat für Aaron Gruen! Österreichs Marathon-Rekordler wurde nicht nur von der Spitze des Vienna City Marathons mit den Geschäftsführern Kathrin Widu und Dominik Konrad, sondern sogar auch von einem Bläser-Quartett der Wiener Symphoniker ganz herzlich willkommen geheißen!
Grund: Gruen spielt ja als Cellist am Samstag mit den Symphonikern gemeinsam beim „Konzert zum Marathon“ im Musikverein, tags darauf läuft er dann erstmals in Österreich die klassische Distanz von 42,195 km. „Dieser Empfang war einfach großartig, damit habe ich niemals gerechnet“, freute sich der 27-Jährige, der von Boston, wo er an der Harvard Medical School studiert, über Amsterdam nach Wien geflogen war.
Sein ursprünglicher Flug aus den USA nach Wien war wegen des Lufthansa-Streiks abgesagt worden. So hatte er kurzfristig diesen KLM-Flug in der Economy-Klasse für 4000 Euro buchen müssen, wobei die Unkosten natürlich der VCM übernommen hatte.
Auslaufen auf der Hauptallee
Jetzt aber ist Gruen in Wien – und das große Wochenende kann beginnen! Nach dem Einchecken im Athleten-Hotel lief er auf der Hauptallee im Prater seine vom Flug müden Beine aus, dann Abendessen mit seiner Freundin Katie Goldenberg, die ebenfalls am Sonntag Marathon läuft. Am Freitag steht dann die große Pressekonferenz mit ihm als Stargast an, nachmittags ist er beim „Konzert zum Marathon“ bei der Generalprobe im „Goldenen Saal“ im Musikverein dabei.
Und im Konzert selbst spielt er am Samstag als Cellist die letzten drei Stücke mit. „Es geht für mich ein Traum in Erfüllung, dort einmal spielen zu dürfen.“ Vor einem Jahr war er schon als Zuschauer beim Neujahrskonzert, jetzt sitzt er sogar im „Goldenen Saal“ auf der Bühne. Wegen seines Starts am Sonntag konnte er freilich nicht das ganze Konzert mitspielen.
„Kann keinen Rekord vorhersagen“
„Das Konzert wird noch leicht,“, lachte Gruen, „hart wird es dann erst am Sonntag!“ Sein erstmaliger Auftritt wird mit großer Spannung erwartet. Immer wird er bedrängt, ob er am Sonntag seinen Rekord von 2:09:53 löschen wird. Mit einem Lächeln antwortete Aaron in Schwechat: „Im Marathon kann man keinen Rekord vorhersagen. Das hängt zu sehr von der Tagesform und von den Wetterbedingungen ab.“
Dennoch: Seine großartige Form in den vergangenen Monaten mit dem neuen ÖLV-Rekord im Halbmarathon von 1:01:14 von Houston signalisiert, dass er durchaus in die Nähe seines Marathon-Rekords laufen kann …
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