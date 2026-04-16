„Ich hatte so eine Wut, weil er geschimpft hat“

Wie sich am Donnerstag herausstellte, dürfte es – laut Aussage des Verdächtigen – vor dem Angriff offenbar doch schon einen Kontakt zwischen Täter und Opfer gegeben haben. Der Polizei gegenüber erklärte der geständige Verdächtige, dass er zunächst die Bank aufgesucht und beim Verlassen im Außenbereich des Geldinstitutes von der Security wegen seiner Axt im Rucksack gerügt worden sein soll.