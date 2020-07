TikTok in der Kritik wegen rechtsextremer Videos

Der Präsident des World Jewish Congress (WJC) fordert gesetzliche Maßnahmen in der EU gegen rechtsextreme Videos in sozialen Medien. „Über die vor allem bei Jugendlichen beliebte Plattform ‘Tik Tok‘ werden immer mehr Videos mit antisemitischer Hetze oder Leugnung des Holocausts verbreitet“, schrieb Ronald S. Lauder in einem Kommentar am Freitag. Dieser Trend werde durch aktuelle Studien belegt und müsse so schnell wie möglich gestoppt werden.