Im San Siro ging Stern von Alexander Manninger auf

Begonnen hat Manninger in der Jugend von Austria Salzburg, seinem Heimatverein, bei dem er sich bis zur von Otto Baric trainierten ersten Mannschaft durchkämpfte und hinter Otto Konrad und Herbert Ilsanker dritter Torhüter war.

Nach einer Leihe zu Vorwärts Steyr wechselte der Goalie im Juli 1996 zum GAK. Dort sollte sein Stern aufgehen. Denn die Grazer waren in diesem Jahr in der Qualifikation des UEFA-Cups vertreten. In Runde 2 zogen die Rotjacken ein absolutes Traumlos: Inter Mailand. Auf dem Weg zum San Siro, das legendäre Stadion in der italienischen Metropole, erkrankte die etatmäßige Nummer eins, Franz Almer. Also musste der damals 19-jährige Manninger ins Tor – in einem Stadion, das für fast 80.000 Zuschauer Platz hat. Gekommen waren jedoch nur rund 8.000 – zu klein war der GAK als Gegner für das große Inter Mailand. Doch bei seinem Debüt überzeugte der Salzburger, brachte die Inter-Stars mit zahlreichen Glanzparaden zum Verzweifeln. Am Ende kassierte er nur ein Tor, eine gute Ausgangslage für das Rückspiel war geschaffen. Auch dort hütete Manninger das GAK-Tor, hielt erneut bärenstark. Auch wenn sich die Roten Teufel am Ende im Elfmeterschießen geschlagen geben mussten, ging Manninger als Gewinner dieser Spiele hervor.