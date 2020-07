Google bläst zum Angriff auf Amazon und Microsoft

Google will nur mehr in der CPU verschlüsseln

Heute sind Daten verschlüsselt, wenn sie in Speichern ruhen oder von einem Ort zum anderen wandern. Doch für die tatsächliche Verarbeitung müssen sie kurzfristig entschlüsselt werden. Google will sie jetzt nur noch in der CPU, dem tatsächlichen Rechenkern eines Computers, entschlüsseln und sofort bei Austritt wieder verschlüsseln. Natürlich ist das auch gedacht, um die Daten vor neugierigen Blicken von Hackern und in- oder ausländischen Regierungsstellen zu schützen.