232 Durchsuchungen: Schlag gegen Online-Marktplatz

Mehr als 1400 Polizisten waren demnach am Mittwoch im Einsatz, um die mutmaßlichen Cyberkriminellen aufzuspüren. Sie hätten Wohnungen und Nebengebäude in allen deutschen Bundesländern mit Ausnahme von Thüringen durchsucht. Auch in Österreich und Polen hätten die Beamten mehrere Objekte durchkämmt. Laut Bundeskriminalamt in Wien gab es drei Hausdurchsuchungen in Niederösterreich zur Unterstützung der deutschen Behörden.