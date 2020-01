Alpine A110 SportsX: Sportcoupé mit SUV-Charme

Auf dem Festival Automobile International (FAI) hat der sportliche Renault-Ableger Alpine sein bislang einziges Modell, das Sportcoupé A110, in einer angecrossten Version mit Namenszusatz SportsX vorgestellt. Mit dem Einzelstück wollen die Franzosen an die einstigen Rallye-Erfolge der Marke in den 70er-Jahren erinnern. Möglicherweise ist das Fahrzeug zugleich ein dezenter Hinweis auf ein offiziell bislang unbestätigtes künftiges SUV-Modell von Alpine.