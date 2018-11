Alpine A110: Die ganze Wahrheit über das Traumauto

Selten stehe ich mit derart verklärtem Blick vor einem Auto wie vor der Alpine A110. Klar, das kann bei einem Lamborghini auch passieren, aber es gibt so viele Lambos, Ferraris, Astons und was weiß ich alles. Nach der Alpine verzehren sich die Autofans, da sind sie sich so einig wie selten bei einem Fahrzeug mit einem fünfstelligen Preis. Und womit? Mit Recht!