Facebook löscht Wahlkampf-Video von Salvinis Seite

Bei einem Besuch in einem multikulturellen Viertel in Bologna hatten sich einige Einwohner beim Ex-Innenminister Salvini über Drogenhandel unter Jugendlichen beschwert. Nachdem ihm eine Frau einen Tunesier und dessen Sohn als Drogendealer gemeldet hatte, klingelte der Lega-Chef an der Haustüre der beiden. „Sind Sie ein Drogendealer?“, fragte Salvini per Sprechanlage. Eine männliche Stimme meldete sich kurz, Salvini bekam jedoch keine Antwort.