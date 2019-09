Sohn verprasst 56.600 Euro in Online-Rollenspiel

Auf Anfrage der Parlamentarier haben die Entwickler des Spiels bestätigt, dass es möglich ist, mehr als 5600 Euro in „Runescape“ auszugeben - pro Woche. Wer einige Monate lang in das Spiel „investiert“, kann also tatsächlich enorme Summen für virtuelle Waffen, Rüstungen und anderen Krimskrams ausgeben. Dass nur jeder zehnte Spieler überhaupt kostenpflichtige Mikrotransaktionen in Anspruch nimmt, wird dem verschuldeten Briten dabei kaum ein Trost sein.