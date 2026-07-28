Dürre legt 90-jähriges Schiffswrack in Donau frei

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Donau jemals einen niedrigeren Wasserstand hatte als jetzt, und sie befindet sich derzeit auf ihrem tiefsten Stand, was auch durch Messungen der letzten hundert Jahre bestätigt wird“, sagt Zvonimir Balic, ein Fischer aus Lovas, der Nachrichtenagentur Reuters. „Wahrscheinlich liegt es daran, dass Wasser in Wasserkraftwerken zurückgehalten wird, sowie an ökologischen Faktoren im Allgemeinen. Hinzu kommt der Faktor schwerer Dürren – es regnet nicht, und in den Alpen schmilzt wahrscheinlich kaum Schnee, da es auch dort nicht viel geschneit hat“, so der Fischer.