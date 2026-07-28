Russische Rakete tötet Caritas-Mitarbeiterin

Vierter Todesfall bei Caritas

Sozialarbeiterin Zhernovska ist die vierte Person im Dienst der Caritas in der Ukraine, die aufgrund des russischen Angriffskriegs ihr Leben verliert. Zuletzt waren im April 2022 zwei humanitäre Helfer in Mariupol und ein ukrainischer Caritas-Mitarbeiter in Charkiw getötet worden.