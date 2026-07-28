Trump-Kontakte: Infantino droht Ärger in den USA!

Doch damit immer noch nicht genug! In seinem Statement geht Raskin auch auf eine von der FIFA gemietete Bürofläche im Trump-Tower in New York ein. Kostenpunkt: etwa 600.000 US-Dollar pro Jahr. Raskin forderte deshalb nun eine Liste aller Geldtransfers und Geschenke an Trump, dessen Regierung und Familie an. Zudem möchte der US-Politiker Besucherlisten aus den FIFA-Büros in Miami und New York einsehen. Es wartet also noch ein heißer Sommer und Herbst auf Infantino und Co.