Mutter erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei

Im Gespräch mit den „VN“ hat die Mutter des 24-Jährigen, den sie als „unglücklichen und autistischen, zarten Jungen“ beschreibt, im Detail dargelegt, was in jenen dramatischen Stunden passiert ist – und ihre Schilderungen werfen kein gutes Licht auf die Polizei. Demnach habe ihr autistischer Sohn bereits am Morgen getobt und mit einem Hammer gegen Wände und Türe geschlagen. Derartige Ausraster seien in der Vergangenheit schon des Öfteren vorgekommen, in der Regel hätte er sich aber schnell wieder beruhigt. Weil sie ihm „ein Lehrstück“ erteilen wollte, habe sie schließlich gegen 8 Uhr die Polizei gerufen. Eines ist der Mutter in diesem Zusammenhang besonders wichtig zu betonen: „Mein Sohn hat mich nicht mit dem Tod bedroht.“ Bei Ankunft der Einsatzkräfte am Pfänderweg hatte sich der junge Mann in seinem Zimmer verbarrikadiert. Er hielt einen Hammer und eine Spielzeugpistole in den Händen – was die Beamten zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wussten.