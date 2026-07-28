Absamer „Zebras“ machten im Wasser eine gute Figur

Tiroler-Liga-Meister Absam wurde ja von der Promi-Jury der „Tiroler Krone“ zur „Mannschaft des Jahres“ gewählt. Die „Tiroler Krone“ lud das Team von Trainer Andreas Schrott sowie die „Goldenen (Hand-)Schuhe“ und die Klassentorschützenkönige nun zum Action-Tag in die AREA 47 ein.