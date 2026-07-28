Diesel ist in Italien bis zum 6. August billiger

Nur wenig Unterschied zu Österreich

In Österreich lag der durchschnittliche Preis für einen Liter Diesel am Montag bei 2,028 Euro und damit leicht über dem Wert in Italien. Der österreichweite Median für einen Liter Super lag bei 1,870 Euro. Laut dem Mobilitätsclub ÖAMTC ist das Tanken in Slowenien und Kroatien noch günstiger, da in diesen Ländern weiterhin staatlich regulierte Höchstpreise gelten. Österreichs Regierung verhandelt derzeit, ob eine neue Spritpreisbremse eingeführt werden soll oder nicht.