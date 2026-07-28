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Tankrabatt beschlossen

Diesel ist in Italien bis zum 6. August billiger

Außenpolitik
28.07.2026 12:31
Italiens Regierung hat einen vorübergehenden Tankrabatt beschlossen. Dennoch kostet ein Liter ...
Italiens Regierung hat einen vorübergehenden Tankrabatt beschlossen. Dennoch kostet ein Liter Diesel weiterhin mehr als zwei Euro (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com/Tupungato)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die italienische Regierung hat die Verbrauchsteuer auf Diesel bis zum 6. August gesenkt. Damit werde Diesel um 17 Cent pro Liter billiger, sagte Finanzminister Giancarlo Giorgetti. Finanziert wird die Maßnahme unter anderem durch Kartellstrafen und Mittel aus dem Fonds für Strukturpolitik.

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Der Preis für Diesel sei deutlich stärker gestiegen im Vergleich zu Benzin, sagte Giorgetti am Montagabend nach einer Kabinettssitzung. Er hoffe aber, dass der zuletzt gesunkene Brent-Ölpreis in den kommenden Tagen auch zu niedrigeren Preisen an den Tankstellen führen werde. Am 4. August will die Regierung erneut über die Entwicklung der Kraftstoffe beraten und über ein mögliches weiteres Vorgehen entscheiden.

Nach Berechnungen des Verbraucherschutzverbands Codacons kostet nun ein voller Dieseltank durch die Steuersenkung rund 8,50 Euro weniger. Der durchschnittliche Dieselpreis werde immer noch bei etwa 2,015 Euro je Liter liegen und damit über der Marke von zwei Euro. Für Codacons ist die Maßnahme unzureichend, da sie nur Diesel betrifft.

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Nur wenig Unterschied zu Österreich
In Österreich lag der durchschnittliche Preis für einen Liter Diesel am Montag bei 2,028 Euro und damit leicht über dem Wert in Italien. Der österreichweite Median für einen Liter Super lag bei 1,870 Euro. Laut dem Mobilitätsclub ÖAMTC ist das Tanken in Slowenien und Kroatien noch günstiger, da in diesen Ländern weiterhin staatlich regulierte Höchstpreise gelten. Österreichs Regierung verhandelt derzeit, ob eine neue Spritpreisbremse eingeführt werden soll oder nicht.

Am Montag ließ die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahost-Krieg die Ölpreise fallen. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um rund sechs Prozent auf etwa 86 Dollar (umgerechnet etwa 76 Euro) je Barrel (rund 159 Liter).

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