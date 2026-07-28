Was den „Heumond“ so besonders macht

Ende Juli steht der Vollmond für Beobachter in Mitteleuropa relativ tief über dem Horizont. Dadurch wirkt er beim Auf- und Untergang häufig ungewöhnlich groß, gelblich bis orange oder sogar rötlich, weil sein Licht einen längeren Weg durch die Erdatmosphäre zurücklegt.

Der Vollmond Ende Juli, der vom anstronomischen Standpunkt gesehen kein „Supermond“ oder irgendwie ungewöhnlich ist, trägt je nach Kultur und Tradition viele unterschiedliche Namen. Hier sind die bekanntesten: