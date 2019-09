RS-Audis: Leistung schließt Effizienz nicht aus

400 aus 5 im Q3

Zwei Segmente tiefer werden zeitgleich der RSQ3 und die Coupé-Variante RSQ3 Sportback in Position gebracht. Zum ersten Mal erhält diese Baureihe den vielfach prämierten Fünfzylinder-Turbo, wie er bereits im TTRS und RS3 steckt. Bei der Leistung bleibt Audi mit 400 PS etwas unterhalb des AMG-Vierzylinders (421 PS) und treibt damit das Wettrüsten in nicht noch absurdere Höhen. Während der RS6 Avant in China und erstmals in den USA und Kanada angeboten wird, lässt man für den RSQ3 genau diese Märkte außen vor und beschränkt sich vorwiegend auf Europa.