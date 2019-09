Rätselraten um gewaltige Bitcoin-Überweisung

Nur 100 Konten haben mehr als 10.000 Bitcoins

Laut den Beobachtungen von „Whale Alert“ gibt es aktuell nur etwa 100 Bitcoin-Konten, in denen mehr als 10.000 Bitcoins liegen. Das entspreche etwa 15 Prozent der bisher erzeugten Bitcoins,. In der Bitcoin-Szene nennt man Konten mit besonders großen Vermögen „Whales“, also Wale. Daher rührt auch der Name des Twitter-Kontos, das die ganz großen Bitcoin-Besitzer beobachtet. Die Konten sollen meist Bitcoin-Börsen, aber auch einzelnen Investoren und Investorengruppen gehören, die in den letzten Jahren Bitcoins angehäuft haben.