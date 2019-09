So episch wird „Legend of Zelda: Link‘s Awakening“

Am 20. September erscheint mit „The Legend of Zelda: Link‘s Awakening“ das generalüberholte Remake des Remake des ikonischen Game-Boy-Klassikers im zeitgemäßen Gewand für die Nintendo Switch. Was die Spieler in „Link‘s Awakening“ mit seinen epischen Dungeons und liebenswerten Charakteren erwartet und wie die Neuauflage aussieht, zeigt Nintendo „Zelda“-Fans im extralangen neuen Gameplay-Trailer.