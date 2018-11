Handy trifft Retro: „Pokémon Let‘s Go“ im Test

Kein Mangel an kampfwilligen Trainern

Weil man Pokémon nun fängt, indem man sie mit Bällen bewirft, ist das Kämpfen nun beinahe nur mehr im Duell mit anderen Trainern gefragt. Den Nervenkitzel, ein Pokémon zu schwächen, um es dann zu fangen, gibt es also - das könnte Veteranen stören - kaum mehr. Weil in der Welt von „Pokémon Let’s Go“ beileibe kein Mangel an kampfwilligen Trainern herrscht, sehen wir darin aber keine Schwäche.