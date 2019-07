„Link‘s Awakening“: Das „Zelda“-Remake angespielt

Am 20. September bringt Nintendo einen Klassiker der Gameboy-Ära zurück: „The Legend of Zelda: Link’s Awakening“. Als überarbeitete Neuauflage mit zeitgemäßer Optik für die Nintendo Switch soll das Remake bei „Zelda“-Fans Nostalgie schüren und jüngere Spieler an die Ursprünge der kultigen RPG-Reihe heranführen. Wir haben bei Nintendo in Frankfurt einen ersten Blick auf „Link’s Awakening“ geworfen.