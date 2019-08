Tatort Schule: Wenn Kinder Kinderpornos versenden

Präventions- und Therapieangebote für Jugendliche

In Deutschland stellt man sich auf das Phänomen ein - etwa mit dem Präventionsnetzwerk „Kein Täter werden“ und Therapieangeboten für pädophile Jugendliche. Um die Kinderporno-Flut auf den Smartphones Jugendlicher einzudämmen, brauche es aber vor allem die Vermittlung von Medienkompetenz in der Schule, sagt Missbrausbeauftragter Johannes-Wilhelm Rörig. „Das Entscheidende ist dabei eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber der Nutzung digitaler Angebote, also nicht der erhobene Zeigefinger.“ Sonst würden sich Betroffene im Notfall nicht an Eltern oder Lehrer wenden, weil sie zusätzlichen Ärger erwarten.