Polizist angeschossen
Alarm in Dortmund: Mann nimmt Kinder als Geiseln
Aufregung in der deutschen Stadt Dortmund: Ein Mann hat sich am Dienstagabend in einer Wohnung verschanzt. Er soll demnach zwei kleine Kinder als Geiseln genommen haben.
Wie die „Bild“ berichtet, soll der mutmaßliche Täter, ein serbischer Staatsbürger, in einem Lokal randaliert haben.
Polizist hatte Glück
Anschließend soll der Mann mit einem Auto geflohen sein. Bei der Verfolgungsjagd durch die Polizei soll er schließlich mit einer Kleinkaliber-Waffe durch die Scheibe geschossen und einen Beamten verwundet haben. Der Polizist trug eine Schutzweste und hatte offenbar Glück. Er wurde nur leicht verletzt.
Auf der Flucht nahm der Mann zwei Kinder als Geiseln und verschanzt sich aktuell in einem Haus im Stadtteil Höchsten. Nach Angaben des WDR spricht die Polizei von einer „Bedrohungslage“. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.
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