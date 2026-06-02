Alarm in Dortmund: Mann nimmt Kinder als Geiseln

Polizist hatte Glück

Anschließend soll der Mann mit einem Auto geflohen sein. Bei der Verfolgungsjagd durch die Polizei soll er schließlich mit einer Kleinkaliber-Waffe durch die Scheibe geschossen und einen Beamten verwundet haben. Der Polizist trug eine Schutzweste und hatte offenbar Glück. Er wurde nur leicht verletzt.