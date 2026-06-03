Alaba und Arnautovic leiden mit Baumgartner mit

Flieger hebt ohne „Baumi“ ab

Er und Baumgartner hatten sich beim beziehungsweise vor dem Testspiel gegen Tunesien verletzt. Während die MRT- Untersuchung beim 33-Jährigen keine gravierenden Beschwerden zeigte, fiel die Diagnose beim Leipzig-Stürmer tragischer aus. Baumgartner zog sich eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu, wie der ÖFB in einer Aussendung bekannt gab, für ihn ist der Traum von der WM geplatzt.