Alaba und Arnautovic leiden mit Baumgartner mit

Dass Christoph Baumgartner bei der WM in Amerika verletzt fehlen wird, hat auch dessen Teamkollegen schwer getroffen. David Alaba und Marko Arnautovic wendeten sich via Instagram an ihren Kumpel ...
„Bleib stark, Brudi und God bless you!“, schrieb ÖFB-Kapitän David Alaba in seiner Instagram-Story.
Flieger hebt ohne „Baumi“ ab
Er und Baumgartner hatten sich beim beziehungsweise vor dem Testspiel gegen Tunesien verletzt. Während die MRT- Untersuchung beim 33-Jährigen keine gravierenden Beschwerden zeigte, fiel die Diagnose beim Leipzig-Stürmer tragischer aus. Baumgartner zog sich eine Verletzung der Muskulatur im rechten Oberschenkel zu, wie der ÖFB in einer Aussendung bekannt gab, für ihn ist der Traum von der WM geplatzt.
Das hinterließ auch bei Rekordtorschütze Arnautovic Spuren, auch er richtete aufmunternde Worte an den Unglücksraben. „Schwer, dich so zu sehen. Aber ich kenne deinen Kampfgeist. Erhol dich gut, arbeite dich Schritt für Schritt zurück und dann greifst du wieder an. Wir stehen hinter dir!“, so Arnautovic.
„Deutlich unfairer kann es nicht sein ... Mehr als nur ein Mitspieler und Freund bist du, das ist längst kein Geheimnis mehr“, meinte indes Michael Gregoritsch.
Wer für Baumgartner in den Kader nachrücken wird, werde aktuell intern abgestimmt. „Der ÖFB wird dazu zu gegebener Zeit gesondert informieren“, heißt es vom Verband.
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