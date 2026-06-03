Die größten Austropop-Stars live erleben!

Mit ihrer Tour „Jetz‘ kummst ma auf de Tour!“ setzen Pizzera & Jaus ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fort. Seit Jahren begeistern Paul Pizzera und Otto Jaus mit einer einzigartigen Mischung aus musikalischer Qualität, pointiertem Humor und gesellschaftlichen Beobachtungen. Ob auf den größten Festivalbühnen des Landes oder in renommierten Konzerthäusern – das Duo versteht es wie kaum ein anderes, sein Publikum zum Lachen, Nachdenken und Mitsingen zu bringen. Live zu erleben sind Pizzera & Jaus am 2. Juli im Schloss Esterházy in Eisenstadt sowie am 12. Juli in der Ostbucht Klagenfurt.