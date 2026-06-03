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„Krone“-Wunschkonzert

Die größten Austropop-Stars live erleben!

Gewinnspiele
03.06.2026 05:00
(Bild: krone kreativ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Austropop lebt – und 2026 zeigt sich die heimische Musikszene von ihrer besten Seite. Freuen Sie sich auf legendäre Künstler, große Jubiläen und mitreißende Live-Erlebnisse mit einigen der beliebtesten österreichischen Acts. Von Rainhard Fendrich über Seiler & Speer bis hin zu Pizzera & Jaus erwartet Musikfans ein Konzertsommer voller Hits, Emotionen und unvergesslicher Momente.

Mit ihrer Tour „Jetz‘ kummst ma auf de Tour!“ setzen Pizzera & Jaus ihre beeindruckende Erfolgsgeschichte fort. Seit Jahren begeistern Paul Pizzera und Otto Jaus mit einer einzigartigen Mischung aus musikalischer Qualität, pointiertem Humor und gesellschaftlichen Beobachtungen. Ob auf den größten Festivalbühnen des Landes oder in renommierten Konzerthäusern – das Duo versteht es wie kaum ein anderes, sein Publikum zum Lachen, Nachdenken und Mitsingen zu bringen. Live zu erleben sind Pizzera & Jaus am 2. Juli im Schloss Esterházy in Eisenstadt sowie am 12. Juli in der Ostbucht Klagenfurt.

(Bild: Pertramer)

Wenn Volksmusik auf Pop trifft
Am 3. Juli stehen MATAKUSTIX in der Ostbucht Klagenfurt auf der Bühne. Die „Alternativ-Volksmusiker“ haben sich mit ihrem unverwechselbaren Stil zwischen Volksmusik, Rock und Pop eine treue Fangemeinde erspielt. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen sorgen sie für einen Konzertabend voller Überraschungen und musikalischer Vielfalt.

(Bild: Peter Krivograd)

Nur einen Tag später, am 4. Juli, zeigt Julian le Play in der Burgarena Finkenstein eine ganz andere Facette der heimischen Musikszene. Der fünffache Amadeus-Award-Gewinner präsentiert seine größten Songs in reduzierten Arrangements und schafft damit eine intime Atmosphäre, die Raum für Emotionen, Geschichten und persönliche Einblicke bietet.

(Bild: Florian Moshammer)

Die Erfolgsgeschichte geht weiter
Spätestens seit ihrem legendären Konzert im Ernst-Happel-Stadion zählen Seiler & Speer zu den erfolgreichsten Acts des Landes. Mit Songs, die längst Kultstatus erreicht haben, und ihrer unverwechselbaren Mischung aus Humor, Tiefgang und Bodenständigkeit begeistern Christopher Seiler und Bernhard Speer seit Jahren ein breites Publikum. Auch 2026 dürfen sich Fans auf eine spektakuläre Liveshow und jede Menge Gänsehautmomente freuen. Die Band macht am 23. Juli auf der Schlosswiese Moosburg sowie am 7. August in Graz Station.

(Bild: Pascal Riesinger)

Eine Hommage an den Austropop
Wenn Boris Bukowski am 15. August auf dem Festivalgelände Wiesen seinen 80. Geburtstag feiert, wird daraus weit mehr als ein Jubiläumskonzert. Gemeinsam mit langjährigen Weggefährten und Größen der österreichischen Musikszene entsteht ein Abend, der die Geschichte und Vielfalt des Austropop zelebriert. Mit dabei sind unter anderem Reinhold Bilgeri, Minisex, die Schick Sisters und Ewald Pfleger – Künstler, die die heimische Musiklandschaft über Jahrzehnte geprägt haben.

(Bild: Paul Trondl)

45 Jahre Bühnenkarriere 
Rainhard Fendrich gehört zu den bedeutendsten Stimmen des Austropop und begeistert seit Jahrzehnten Generationen von Musikfans. Im Rahmen seiner Jubiläumstour präsentiert er neben Songs aus seinem aktuellen Album „Wimpernschlag“ selbstverständlich auch jene Klassiker, die längst zu festen Bestandteilen der österreichischen Musikgeschichte geworden sind. Am 4. September gastiert der Ausnahmekünstler vor der eindrucksvollen Kulisse des Steinbruchs St. Margarethen und verspricht einen Abend voller Erinnerungen, Emotionen und großer Hits.

(Bild: Pascal Riesinger)

Mitmachen und live dabei sein
Die „Krone“ bringt Sie zu den größten Konzerten des Jahres und verlost für die genannten Austropopkonzerte Tickets. Folgende Tickets werden verlost 

  • 5x2 Tickets für Pizzera & Jaus im Schloss Esterházy am 2. Juli
  • 5x2 Tickets für Matakustix in der Ostbucht Klagenfurt am 3. Juli
  • 3x2 Tickets für Julian Le Play in der Burgarena Finkenstein am 4. Juli
  • 2x2 Tickets für Pizzera & Jaus in der Ostbucht Klagenfurt am 12. Juli
  • 3x2 Tickets für Seiler und Speer auf der Schlosswiese Mossburg am 23. Juli
  • 3x2 Karten für Seiler und Speer im Stadion Graz am 7. August 
  • 10x2 Tickets für die Boris Bukovski und die Legenden des Austropops am Festivalgelände Wiesen am 15. August
  • 10x2 Tickets für Rainhard Fendrich im Steinbruch St. Margarethen am 4. September 

Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 16. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Guten Morgen-Newsletters der „Krone“ tolle Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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