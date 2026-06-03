Windpark-Ausbau birgt viel Konfliktpotenzial

Die blau-schwarze Landesregierung will beim Ausbau der Windkraft in der Steiermark kräftig aufs Tempo drücken. Doch die Front der Gegner wird zunehmend breiter, parallel lässt die Jägerschaft mit einem interessanten Vorstoß aufhorchen.
Vom Eisnerkogel bei Turnau über das Himberger Eck bei Proleb bis zum weststeirischen Kampelekogel: Eine Gesetzesnovelle weist in der Steiermark 18 neue Eignungszonen für die Errichtung von Windparks aus. Damit könnten künftig 100 bis 150 zusätzliche Windkraftanlagen entstehen.
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