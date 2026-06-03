Windpark-Ausbau birgt viel Konfliktpotenzial

Vom Eisnerkogel bei Turnau über das Himberger Eck bei Proleb bis zum weststeirischen Kampelekogel: Eine Gesetzesnovelle weist in der Steiermark 18 neue Eignungszonen für die Errichtung von Windparks aus. Damit könnten künftig 100 bis 150 zusätzliche Windkraftanlagen entstehen.