Neues „Wunder von Córdoba“?

Seit dem Fußballsieg über Deutschland bei der WM in Argentinien 1978 („I werd narrisch“) teilt Österreich seine Zeitrechnung zum Nachbarn in vor und nach Córdoba. Ein Hauch dieser Erinnerung liegt heute über der UNO-Abstimmung für die zehn zweijährigen Sitze (ohne Vetorecht) im UNO-Sicherheitsrat. Beide Staaten rittern in einer Kampfabstimmung um den Sieg.