Stell‘ dir vor, es ist Wahl – und keiner geht hin

Forderungen der Gemeinden

Kollross sieht das anders. Es gehe um teure Sonntagsüberstunden: „Die Kosten werden den Gemeinden nicht abgegolten“, klagt der GVV-Präsident. Sein Vorschlag: „Die Landarbeiterwahl künftig nur als Briefwahl abhalten – oder ohne Zutun der Gemeinden.“ Letzteres unterstützt auch Johannes Pressl, Präsident des schwarzen Gemeindebundes. Zudem tritt er dafür ein, alle Kammerwahlen an einem Tag abzuhalten und auch e-voting zuzulassen.