Mit diesem „Trick“ holte man Mailand in die Liga

Viel Verhandlungsgeschick sorgten für Mailands nötige Mehrheit bei der Liga-Generalversammlung in Salzburg. Für die Liga-Teams bedeutet das zwei Heimspiele mehr und zusätzliche Ticketeinnahmen. Der VSV muss jedoch ein Heim-Derby abgeben, dieses findet in Bischofshofen statt.
Ein Husarenstück hievte Mailand in die Eishockey-Liga! Wie bereits bekannt wird das Team aus der Lombardei kommende Saison als 14. Teilnehmer der ICE-Liga an den Start gehen. Bei der Generalversammlung in Salzburg gab es zuletzt grünes Licht. Dabei zogen die Verantwortlichen alle Register.
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