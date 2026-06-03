Bei Vollmond wandern, wo er am hellsten strahlt

Konturen in der Landschaft erscheinen weicher, Schatten zeichnen sich deutlich ab und die Natur wirkt in diesen Stunden oft stiller und zugleich intensiver als am Tag. Unser Halt erfolgt beim Hirschgehege. Dort ist dann eine Fotopause geplant. Mit etwas Glück lassen sich die zahmen Tiere beobachten, wie sie im Mondlicht stehen. Wichtig für die Gewinner: Ausreichende Beleuchtung und Kleidung für die Wanderung mitzunehmen. Denn in den Nächten kann es im Waldviertel auch stark abkühlen.