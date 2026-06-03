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Bei Vollmond wandern, wo er am hellsten strahlt

Gewinnspiele
03.06.2026 05:00
Der Vollmond erstrahlt im wenig lichtverschmutzten Waldviertel oft besonders hell und vermittelt ...
Der Vollmond erstrahlt im wenig lichtverschmutzten Waldviertel oft besonders hell und vermittelt eine ganz eigene Stimmung.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Die Erfolgsstory, bei der sich jedes Jahr rund 1000 „Krone“-Leser um eine von exklusiven 25 Doppelkarten zur Vollmondwanderung bei der Sternwarte Martinsberg bewerben, geht weiter! Auch heuer bieten die Experten vom Astronomischen Zentrum einen stimmungsvollen Abend mit „Nachtschwärmer“-Garantie!

Das Astronomische Zentrum Martinsberg lädt 25 „Krone“-Gewinner und deren Begleitung am Sonntag, den 28. Juni, um 20.30 Uhr zu einer Vollmondwanderung der Extraklasse ein. An diesem Abend werden Naturerlebnis, Astronomie und romantische Abendstimmung zu einem besonderen Erlebnis unter freiem Himmel verbunden.

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Vom Erdtrabanten bis zur aktuellen Raumfahrt
„Bereits zur Einstimmung auf den Abend erwartet die Besucher ein spannender Vortrag rund um unseren treuen Begleiter am Nachthimmel“, gibt Michael Jäger, Obmann des Astronomischen Zentrums Martinsberg (AZM), einen Ausblick auf die Vollmondnacht. Sein engagiertes und beherztes Team erzählt Wissenswertes über die Entstehung des Mondes, seine Bedeutung für die Erde und die Menschen sowie über die aktuelle Mondraumfahrt.

Einstündige Wanderung: Licht mitnehmen!
Im Anschluss beginnt die einstündige Vollmondwanderung. Gestartet wird in der Dämmerung – über dem Westhorizont strahlt zu diesem Zeitpunkt die helle Venus, der sogenannte Abendstern, weiß das Team der Sternwarte. Während sich langsam die Dunkelheit über die Landschaft legt, erhebt sich der Vollmond und taucht Wege, Wiesen und Wälder in sein geheimnisvolles Licht. Die Route führt rund um das Wildgehege und bietet immer wieder freie Ausblicke auf den Mond.

Konturen in der Landschaft erscheinen weicher, Schatten zeichnen sich deutlich ab und die Natur wirkt in diesen Stunden oft stiller und zugleich intensiver als am Tag. Unser Halt erfolgt beim Hirschgehege. Dort ist dann eine Fotopause geplant. Mit etwas Glück lassen sich die zahmen Tiere beobachten, wie sie im Mondlicht stehen. Wichtig für die Gewinner: Ausreichende Beleuchtung und Kleidung für die Wanderung mitzunehmen. Denn in den Nächten kann es im Waldviertel auch stark abkühlen.

Sternbilder und seltene Naturphänomene. . .
Während der gesamten Tour geben wir interessante Einblicke in den Sternenhimmel. Die wichtigsten Sternbilder des Sommers werden erklärt. Wer aufmerksam zum Himmel blickt, entdeckt dabei nicht nur bekannte Konstellationen, sondern lernt auch, sich anhand der Sterne zu orientieren.

Die Vollmondwanderung findet in der Zeit der kurzen Nächte statt – einer Jahresphase, die noch ein weiteres seltenes Naturphänomen bereithalten kann. Bei günstigen Bedingungen besteht die Möglichkeit, über dem Nordhorizont leuchtende Nachtwolken zu beobachten. Diese silbrig-bläulich schimmernden Wolken entstehen in großer Höhe und sind nur während weniger Wochen im Jahr sichtbar.

Seien Sie dabei
Die „Krone“ verlost nun 25x2 Tickets für das astronomische Spektakel am 28. Juni 2026. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 17. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Niederösterreich-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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