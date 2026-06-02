Bischofshofen blitzt bei Salzburgs Verband ab

Ist es das Ende des BSK 1933? Der Noch-Westligist Bischofshofen blitzte beim Salzburger Fußballverband (SFV) und darf an keinem Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Das ist das Ergebnis einer Vorstandssitzung.
Seit Wochen dreht sich im Salzburger Fußball-Unterhaus alles um die Frage: Was passiert mit dem BSK?
Die Causa ist inzwischen um ein Kapitel reicher. Und es ist erneut keiner erfreuliches für Bischofshofen um Patrick Reiter, der im Verein die Fäden zieht.
In einer Vorstandssitzung des Salzburger Fußballverbandes wurde entschieden, dass die Pongauer an keinem Meisterschaftsbetrieb teilnehmen können. Der Grund dafür: Es fehlt die geeignete Sportanlage.
Der BSK verliert im Juni das Nutzungsrecht für die Sportanlage in seiner Heimat.
Ist dies das Ende des Vereins? Die Antwort darauf lautet: Noch nicht! Denn Reiter kündigte bereits an, gegen das Regionalliga-Aus vorgehen zu wollen. Notfalls plant er sogar bis vor ein Zivilgericht zu ziehen.
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