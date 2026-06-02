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Bischofshofen blitzt bei Salzburgs Verband ab

Sport
02.06.2026 22:52
Weiterer Nackenschlag für BSK-Macher Patrick Reiter.
Weiterer Nackenschlag für BSK-Macher Patrick Reiter.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ist es das Ende des BSK 1933? Der Noch-Westligist Bischofshofen blitzte beim Salzburger Fußballverband (SFV) und darf an keinem Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. Das ist das Ergebnis einer Vorstandssitzung.

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Seit Wochen dreht sich im Salzburger Fußball-Unterhaus alles um die Frage: Was passiert mit dem BSK?

Die Causa ist inzwischen um ein Kapitel reicher. Und es ist erneut keiner erfreuliches für Bischofshofen um Patrick Reiter, der im Verein die Fäden zieht.

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19.05.2026

In einer Vorstandssitzung des Salzburger Fußballverbandes wurde entschieden, dass die Pongauer an keinem Meisterschaftsbetrieb teilnehmen können. Der Grund dafür: Es fehlt die geeignete Sportanlage.

Der BSK verliert im Juni das Nutzungsrecht für die Sportanlage in seiner Heimat.

Ist dies das Ende des Vereins? Die Antwort darauf lautet: Noch nicht! Denn Reiter kündigte bereits an, gegen das Regionalliga-Aus vorgehen zu wollen. Notfalls plant er sogar bis vor ein Zivilgericht zu ziehen.

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