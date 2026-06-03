Schüler überfällt Kind und droht: „Schieß dich ab“

Eine Schulklasse wartet ungeduldig vor Saal 29 des Klagenfurter Landesgerichts. Dort, wo in der Vorwoche der Attentäter von Villach zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, sitzt nun (natürlich ohne Glaskobel) ein 15-Jähriger auf der Anklagebank – wegen bewaffneten Raubüberfalls.

Der Bursche hat am Gösselsdorfer See zwei jüngeren Buben die Fahrräder wegnehmen wollen und dafür eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole gezückt.