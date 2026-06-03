Schüler überfällt Kind und droht: „Schieß dich ab“

Kinder vor Gericht: Weil ein Bub vor zwei Mädchen cool sein wollte, hat ein anderer nun Albträume – denn er wurde mit einer Waffe überfallen. Der Prozess in Kärnten führt drastisch die Perspektivlosigkeit junger Täter vor Augen. Und zeigt auch massive Lücken im Opferschutz!
Eine Schulklasse wartet ungeduldig vor Saal 29 des Klagenfurter Landesgerichts. Dort, wo in der Vorwoche der Attentäter von Villach zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, sitzt nun (natürlich ohne Glaskobel) ein 15-Jähriger auf der Anklagebank – wegen bewaffneten Raubüberfalls.
Der Bursche hat am Gösselsdorfer See zwei jüngeren Buben die Fahrräder wegnehmen wollen und dafür eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole gezückt.
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