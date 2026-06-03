Signiertes Real-Shirt von David Alaba zu gewinnen

Sein Vertrag läuft aus, seine Spuren bleiben – David Alaba hat mit Real Madrid große Erfolge gefeiert und sich in der Vereinsgeschichte verewigt. Wir verlosen ein hochwertiges Andenken an die Zeit des ÖFB-Kapitäns beim Weißen Ballett. Beim „Krone“-Besuch in Madrid signierte David das Leiberl höchstpersönlich, jetzt können Sie‘s gewinnen.