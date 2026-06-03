Signiertes Real-Shirt von David Alaba zu gewinnen

Das ist ein Schmankerl für Fußball-Fans! Die Sportkrone-App verloset ein handsigniertes (siehe Video oben) Real-Madrid-Shirt von David Alaba. Im Formular unten können sie mitmachen.
Sein Vertrag läuft aus, seine Spuren bleiben – David Alaba hat mit Real Madrid große Erfolge gefeiert und sich in der Vereinsgeschichte verewigt. Wir verlosen ein hochwertiges Andenken an die Zeit des ÖFB-Kapitäns beim Weißen Ballett. Beim „Krone“-Besuch in Madrid signierte David das Leiberl höchstpersönlich, jetzt können Sie‘s gewinnen.
Hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:
Wir wünschen viel Glück und ggf. viel Freude mit dem Alaba-Shirt von Real Madrid!
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