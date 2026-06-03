Sportkrone Inside: Die Folgen von Baumis Out!

Die Sportkrone gibt es ab sofort auch auf die Ohren! Näher dran geht nicht: Die Stars, die Stories, die Hintergründe. Willkommen bei Sportkrone Inside, dem Podcast, der ab sofort Pflicht für jeden Sportfan ist. Folge eins: Baumgartners WM-Aus als ÖFB-Schock!
Auf jeder Podcast-Plattform und natürlich auf Sportkrone.at erwartet sie der Sporttalk, der Hintergründe beleuchtet, die Ihnen am Stammtisch den nötigen Vorteil geben werden.
Wöchentliches Update bei „Sportkrone Inside!“
Ab 10. Juli werden wir Sie hier täglich von der WM infomieren, ansonsten bekommen Sie wöchentlich ihr Update bei „Sportkrone Inside!“
In Folge eins bespricht Marco Cornelius als Gastgeber mit Nationalteam-Reporter Rainer Bortenschlager und TV-Chef Max Mahdalik das Out von Christoph Baumgartner für die WM.
Hier können Sie direkt in den Podcast reinhören:
Hier können Sie den Podcast auch als Video sehen:
Alle sind sich einig, dass dies ein Schock für das Team bedeutet, aber Uneinigkeit herrscht in vielen anderen Angelegenheiten.
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