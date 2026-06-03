Behörde für Einbürgerungen verschlingt Millionen

Wenn es um Staatsbürgerschaften und Einbürgerungen geht, dann ist sie die erste Adresse Wiens: Die Magistratsabteilung 35. Aber die Behörde ist noch etwas ... nämlich extrem teuer!
Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling von den Neos, in Wien auch zuständig für alles, das mit Integration zu tun hat, ist begeistert. Dienstag präsentierte sie stolz ein Digitalisierungstool für die MA 35, das die Abkürzung SWEM trägt, was – und das ist keine Erfindung – für „Scannen wie ein Weltmeister“ steht.
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