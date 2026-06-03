Mit den Stars die Sommer-Musi hautnah erleben

Exklusives Paket für zwei Personen

Wer die Künstler einmal persönlich kennenlernen und zugleich einige sonnige Urlaubstage genießen möchte, erhält durch die „Krone“ eine einmalige Gelegenheit. Verlost wird ein exklusives Paket für zwei Personen: Neben zwei Kombitickets für die Shows am Freitag und Samstag sowie einem Meet & Greet mit den Künstlern am Samstag wartet ein Aufenthalt im Vier-Stern-Hotel Sonnalm vom 19. bis 21. Juni.