Mit den Stars die Sommer-Musi hautnah erleben

Bad Kleinkirchheim wird beim großen „Wenn die Musi spielt“-Open Air wieder tausende Besucher und zahlreiche Stars anlocken. Wir verlosen einen Kurzurlaub mit Meet & Greet und Eintrittskarten.
Am 19. und 20. Juni verwandelt sich das idyllische Bad Kleinkirchheim bei „Wenn die Musi spielt“ erneut in ein Eldorado der Schlager- und Volksmusikszene. Die Liste der prominenten Künstler ist lang: Hansi Hinterseer, Bernhard Brink, Nik P., Die Draufgänger, Simone, die AlpenRebellen, voXXclub und viele weitere Stars werden dem Publikum kräftig einheizen.
Exklusives Paket für zwei Personen
Wer die Künstler einmal persönlich kennenlernen und zugleich einige sonnige Urlaubstage genießen möchte, erhält durch die „Krone“ eine einmalige Gelegenheit. Verlost wird ein exklusives Paket für zwei Personen: Neben zwei Kombitickets für die Shows am Freitag und Samstag sowie einem Meet & Greet mit den Künstlern am Samstag wartet ein Aufenthalt im Vier-Stern-Hotel Sonnalm vom 19. bis 21. Juni.
Neben Wellness und feiner Kulinarik bietet die inkludierte Kärnten Card die Möglichkeit, mehr als 100 Ausflugsziele kostenlos zu entdecken. Nutzen Sie die Chance! Wir wünschen viel Glück!
Mitmachen und gewinnen:
Gewinnen Sie mit der Krone 1x2 Übernachtungspacket für das Sommer Musi Open Air in Bad Kleinkirchheim vom 19.6.-21.6.2026. Teilnahme bis einschließlich 10.6.2026 über das Online-Formular auf www.krone.at/gewinnspiele, oder durch Einsendung einer E-Mail mit dem Betreff „Sommer Musi“ an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; alle Details und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.krone.at/gewinnspiele
Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Kärntner“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
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