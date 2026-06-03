Tierhasser hat zwei Leben von „Merlin“ am Gewissen

Wer hat es auf „Merlin“ abgesehen? Ein Tierhasser hat schon zwei Leben des Katers – Katzen sollen bekanntlich sieben Leben haben – am Gewissen, hat inzwischen zum zweiten Mal auf den Familienliebling geschossen. Das junge Frauchen entdeckte die Wunde. Nur mit Glück überlebte der Kater, jetzt wurde ein „Kopfgeld“ auf den Schützen ausgesetzt.
„,Merlin‘ hat hier eine Wunde“ – es war die neunjährige Jasmina, die ihre Eltern aufmerksam machte, dass der zweijährige Kater verletzt ist. Schon wieder! Und der Tierarzt stellte fest: „Merlin“ wurde angeschossen. Schon wieder!
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