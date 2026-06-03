Tierhasser hat zwei Leben von „Merlin“ am Gewissen

Wer hat es auf „Merlin“ abgesehen? Ein Tierhasser hat schon zwei Leben des Katers – Katzen sollen bekanntlich sieben Leben haben – am Gewissen, hat inzwischen zum zweiten Mal auf den Familienliebling geschossen. Das junge Frauchen entdeckte die Wunde. Nur mit Glück überlebte der Kater, jetzt wurde ein „Kopfgeld“ auf den Schützen ausgesetzt.