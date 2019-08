Gebremste Vorfreude: Dunkle Wolken über der IAA

All das trifft die Automobilindustrie zur Unzeit. „Die Branche befindet sich in einer sehr kritischen Situation“, stellt Prof. Dr. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach, gegenüber der Financial Times fest. „Sie ist nicht nur von einer sinkenden Nachfrage auf ihren wichtigsten Märkten und Handelsunsicherheiten betroffen, sondern investiert gleichzeitig Milliarden in den Wandel zur Elektromobilität.“ Die bange Frage lautet: Machen die Kunden diesen Wandel mit? Auf den ersten Blick ist die Antwort: ja.