Volkswagen und Diesel lassen in Österreich Federn

Insgesamt gaben die Kfz-Neuzulassungen in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres um 5,4 Prozent auf 237.438 nach. Wobei die Statistik durch eine Umstellung bei schweren Lkw verzerrt wird. Diese müssen seit 15. Juni 2019 mit einem Digitalen Tachographen zur besseren Kontrolle der Ruhenszeiten ausgestattet sein. In den Monaten davor kam es zu einem Zulassungsplus von bis zu 41 Prozent (je nach Gewichtsklasse). In Kauflaune waren auch die Landwirte, der Traktorabsatz legte um 21,4 Prozent zu. Bei Motorrädern gab es einen Zuwachs von 4,8 Prozent.