Störungen bei Facebook, Instagram und WhatsApp

Erst in den frühen Morgenstunden am Donnerstag waren die Probleme laut allestörungen.de gelöst. Der Website zufolge waren besonders Nutzer in Deutschland und Österreich, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten betroffen. Außerdem wurden Störungen an der Ostküste der USA sowie in Teilen Südeuropas und Südamerikas gemeldet. Facebook entschuldigte sich in einem weiteren Tweet für die Unannehmlichkeiten, die Dienste sollten nun wieder zu 100 Prozent für alle Nutzer funktionieren.