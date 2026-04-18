Boom! Hunderte Fans reisen mit Schlagerstars

Das Erfolgsrezept ist simpel und gerade deshalb so wirkungsvoll: vertraute Stimmen, bekannte Melodien und eine Atmosphäre, in der sich jeder willkommen fühlt – weit weg von zu Hause. „Ich kann in diesen unterhaltsamen Tagen aufatmen und den Wahnsinn dieser Welt ausblenden“, postet Brigitte aus Stanz. „Hier kann mir die verrückte Welt gestohlen bleiben.“