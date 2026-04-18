Boom! Hunderte Fans reisen mit Schlagerstars

Sie singen, schunkeln, lachen – und buchen wie nie zuvor. Musik- und Schlagerreisen erleben einen regelrechten Boom. Tausende Fans folgen ihren Volksmusik- und Schlageridolen dorthin, wo der Alltag ganz weit weg ist. Gleich 16 Busse fuhren jetzt nach Porec (Kroatien).
Das Erfolgsrezept ist simpel und gerade deshalb so wirkungsvoll: vertraute Stimmen, bekannte Melodien und eine Atmosphäre, in der sich jeder willkommen fühlt – weit weg von zu Hause. „Ich kann in diesen unterhaltsamen Tagen aufatmen und den Wahnsinn dieser Welt ausblenden“, postet Brigitte aus Stanz. „Hier kann mir die verrückte Welt gestohlen bleiben.“
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